Mantovano a Mittal, 'la fine della partnership dipende da voi'

"La parte pubblica non 'preferisce porre fine alla partnership' con il gruppo ArcelorMittal: tale eventualità viene imposta da Vostre decisioni". Lo precisa, in sostanza, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in una lettera con cui risponde ad Aditya Mittal, amministratore delegato di ArcelorMittal, dopo la missiva del 18 gennaio. Il governo "ha ricercato ogni possibile soluzione", aggiunge Mantovano, "nel migliore ed esclusivo interesse di ADI, della sua controllante Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ('ADIH') e di tutti i loro stakeholders, inclusi per primi i lavoratori e i fornitori".