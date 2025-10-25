Manovra:Leo, scelta finale del Parlamento,ma saldi invariati

Gli attriti in maggioranza sulla manovra? "Poi si troverà la soluzione, sicuramente ci sarà sempre intesa tra le forze di maggioranza. Se in Parlamento ci sarà spazio per modifiche? Penso di sì, certamente bisogna lasciare invariati i saldi". Lo ha detto il viceministro Maurizio Leo a margine della festa di FdI per i tre anni del governo. I fondi per le metro? "Più che altro c'è una riprogrammazione dei fondi della metro, però...insomma, poi si vedrà. Aperti alle soluzioni. Il governo fa degli interventi, ma le scelte definitiva sono del Parlamento".