Manovra unisce sostegno economia e rientro del deficit

La manovra di bilancio per il prossimo triennio 2024-2026 sarà orientata a principi di prudenza, cercando di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di fornire un sostegno immediato all'economia con misure mirate e quello di assicurare un rientro del deficit al di sotto della soglia del 3% del Pil, nonché un percorso di riduzione credibile e duraturo del rapporto debito/Pil. Questo è quanto si legge nel Documento programmatico di bilancio. Inoltre, si sottolinea che la legge di bilancio per il triennio 2024-2026 prevede un rafforzamento del sostegno all'economia, in particolare attraverso misure a favore dei lavoratori, con ingenti risorse (circa 9,9 miliardi) destinate alla conferma del taglio del cuneo.