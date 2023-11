Manovra, risorse sanità insufficienti, dice Conti

"Entro i margini di manovra molto ristretti in cui si collocano gli interventi della legge di bilancio, le risorse destinate alla sanità sono certamente rilevanti. Esse non sono tuttavia sufficienti ad invertire il profilo riflessivo già disegnato nel quadro tendenziale". Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino in audizione sulla manovra. "I vincoli che si porranno in futuro sul fronte della spesa portano a guardare con preoccupazione al rinvio nell'individuazione di soluzioni più strutturali ai problemi del nostro sistema sanitario", ha aggiunto.