Manovra: Orsini, 'serve coraggio sull'Ires premiale'

"Occorre più coraggio sull'Ires premiale" anche perchè "il 2025 sarà un anno molto difficile per la nostra economia". E' quanto afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini in una nota. "Occorre una misura concreta che sia anche un'iniezione di fiducia per spingere gli investimenti delle nostre imprese e attrarre quelli esteri - afferma - Questo per rispondere alle frenate che si vedono all'orizzonte dell'economia italiana e per dimostrare che il Paese crede nella sua industria. Abbiamo bisogno di una visione industriale di lungo periodo per il Paese che con coraggio ed azioni concrete trasferisca fiducia a cittadini e imprese".