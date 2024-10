Manovra: Landini, 'sciopero generale? Lo diremo mercoledì'

"Mercoledì 30 con la Uil faremo una conferenza stampa in cui diremo con chiarezza quello che pensiamo della manovra e come prosegue la mobilitazione", perché "sicuramente non ci fermiamo". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini risponde alla domanda se ci sarà uno sciopero generale: "lo comunicheremo il 30 insieme alla Uil". Intervistato da Agorà Weekend su Rai 3, Landini ha ricordato che "i medici sono andati in piazza ma anche i lavoratori, i metalmeccanici, i chimici, la scuola, il trasporto pubblico e i pensionati e non finisce qui". A richiesta ulteriore su uno sciopero generale, Landini ha risposto "posso dire che sicuramente non ci fermiamo e che la mobilitazione va avanti fino a cambiare questa manovra sbagliata e anche le leggi balorde, come l'autonomia differenziata, decreto il sicurezza e la riforma fiscale che non stanno facendo".