4 ott 2025
  3. Manovra: fondi per assistenza anziani non autosufficienti

Manovra: fondi per assistenza anziani non autosufficienti

Il rifinanziamento del fondo per le non autosufficienze, con le risorse previste per le norme sui caregiver in attesa attuazione, è tra le ipotesi sul tavolo della prossima manovra finanziaria. L'obiettivo è quello di favorire le famiglie che affrontano il problema delle persone anziane non autosufficienti. Il fondo sarebbe rifinanziato in particolare su alcuni capitoli che riguardano: l'assistenza a persone anziane non autosufficienti, anche con soluzioni abitative di coabitazione solidale; servizi sociali di sollievo anche di pronto intervento o durante i periodi feriali; servizi sociali di supporto favorendo anche l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per assistenti sociali.

© Riproduzione riservata