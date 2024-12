Manovra: fiducia alla Camera entro domani, voto finale previsto per la serata

Resta confermato, secondo quanto si apprende, l'obiettivo di arrivare all'ok dell'Aula della Camera alla manovra entro la serata di domani, venerdì 20 dicembre. La tempistica al momento sarebbe quella di porre la fiducia oggi entro le 13, mentre domani le dichiarazioni di voto inizierebbero dalle 12, per poi proseguire con la chiama e intorno alle 14.20 gli ordini del giorno. Intorno alle 18-19 dovrebbe svolgersi il cdm sulla nota di variazione, mentre il voto finale dell'Aula dovrebbe arrivare intorno alle 23, senza dunque la necessità di uno slittamento a sabato mattina. La seconda lettura in Senato partirà invece lunedì 23 in commissione, mentre l'ok dell'Aula è previsto tra Natale e Capodanno.