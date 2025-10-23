Mercoledì 22 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
23 ott 2025
Manovra: dote di 100 milioni per modifiche parlamentari

Per le modifiche parlamentari c'è una dote da 100 milioni l'anno a partire dal 2026. E' quanto risulta dalla legge di bilancio, che all'articolo 132 istituisce, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, "destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato".

© Riproduzione riservata