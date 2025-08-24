Manifestazioni pro Gaza in 40 città dell'Australia

Decine di migliaia di australiani si sono radunati in oltre 40 città dell'Australia per protestare contro la guerra in corso di Israele a Gaza e chiedere sanzioni a Tel Aviv. Lo riporta l'emittente SBS, citata da varie agenzie internazionali.

Gli organizzatori del Palestine Action Group hanno affermato che le manifestazioni miravano a fare pressione sul governo federale affinché sanzionasse Israele e imponesse un embargo sulle armi.

Uno di loro, Josh Lees ha stimato le presenze in "circa 40.000 persone a Sydney, 50 o 60.000 a Melbourne, 10.000 a Hobart, migliaia a Perth e Brisbane e ovunque altrove". A Brisbane, la polizia ha stimato l'affluenza a 10.000 persone, mentre gli organizzatori ne hanno stimate circa 50.000.

La senatrice dei Verdi Larissa Waters ha affermato che il governo "sentirà la pressione" e ha plaudito all'alta affluenza, chiedendo sanzioni contro Israele "proprio come abbiamo fatto con la Russia". "Ci sono così tante persone qui che chiedono la pace, chiedono sanzioni contro Israele proprio come abbiamo fatto con la Russia e chiedono la fine del commercio bilaterale di armi", ha detto alla manifestazione di Brisbane. "Gli australiani sono inorriditi dal fatto che stiamo vendendo componenti per armi al governo israeliano. Deve finire", ha aggiunto.