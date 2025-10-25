Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con forze ordine
25 ott 2025
Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con forze ordine

Scontri a Torino tra manifestanti pro Pal e forze dell'ordine. E' accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Dopo qualche attimo di tensione tra le parti sono iniziati i contatti e sono partite le prime cariche da parte dei carabinieri. Una ragazza è stata fermata dalle forze dell'ordine e identificata. I manifestanti stanno anche tirando bottiglie contro la polizia.

