Stamattina non si è svolto il previsto Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo. È stato sconvocato per impegni istituzionali del presidente Manfredi, chiamato a Roma per la Cabina di regia su Bagnoli. Non è stata quindi formalizzata alcuna decisione in merito alla indicazione del nuovo Sovrintendente.

Così una nota del sindaco di Napoli e presidente della Fondazione del Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi.