Maneskin, nuovo singolo dal 1 settembre, sui social 30 secondi

Dopo aver acceso l'estate dei loro fan in tutto il mondo con l'annuncio a sorpresa dell'imminente uscita del nuovo brano Honey (Are U Coming), i Maneskin hanno svelato sui loro canali social una breve anteprima video in cui si possono sentire i primi 30 secondi della nuova canzone e annunciato la data di uscita del brano che sarà disponibile a partire dal 1 settembre. L'annuncio di Honey (Are U Coming?) è arrivato insieme ad un altro importante riconoscimento internazionale: la band è infatti in nomination per la prossima edizione degli Mtv Video Music Awards, nella categoria Best Rock con la loro canzone The Loneliest. All'evento, in programma al Prudential Center nel New Jersey il 12 settembre, i Maneskin dovranno vedersela con i Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers. Il gruppo aveva già vinto, primi artisti italiani in assoluto, il premio per il miglior video alternativo per il video della canzone I wanna be your slave agli VMA 2022. A settembre la band sarà di nuovo live con Rush! World Tour, tournée nelle maggiori arene di Nord America, Sud America, Giappone, Uk e tutta Europa.