Mamme, sgravi fino a €3.000, senza limiti di reddito

Uno sgravio contributivo al 100% fino a un massimo di 3000 euro annui, senza limiti di reddito, è previsto per tutte le lavoratrici madri, escluse quelle che svolgono lavoro domestico. Tale sconto sui contributi, valido per tre anni, varia in base al numero di figli: per le mamme con due figli, dura fino ai 10 anni del bimbo più piccolo, mentre per chi ne ha tre, lo sconto sui contributi è esteso fino ai 18 anni del figlio più piccolo. Inoltre, la bozza della manovra prevede l'abolizione dell'IVA al 5% sui prodotti per l'infanzia, nonché sulla cosiddetta "tampon tax", che comprende latte in polvere, preparazioni per l'alimentazione dei bimbi, assorbenti, tamponi e coppette mestruali, che diventano dunque soggetti all'IVA al 10%.