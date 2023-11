Mamma e compagno arrestati per spaccio del figlio di 9 anni

I Carabinieri di Andria hanno accertato che un bambino di soli nove anni veniva utilizzato per consegnare dosi di droga ai clienti o per incassare debiti maturati da acquirenti minacciati di saldarli. Per questo motivo, sono stati arrestati due individui, un uomo di 50 anni e una donna di 35, entrambi del posto, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e ricettazione, aggravati dal fatto che il minore fosse figlio della donna.