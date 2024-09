Maltempo, sopralluogo di Sangiuliano all'Arco di Costantino

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha effettuato questa mattina, a Roma, un sopralluogo all'Arco di Costantino, danneggiato da un fulmine lo scorso 3 settembre, in seguito al quale si è staccato un frammento della cornice angolare sud occidentale del monumento. Il ministro era accompagnato dal Capo dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, Alfonsina Russo. Lo annuncia una nota del Mic. Tutti i frammenti caduti al suolo sono stati recuperati e collocati nei depositi del Colosseo grazie al tempestivo intervento dei tecnici e del personale del Parco archeologico. Sin dalle prime ore della mattina del 4 settembre sono iniziati i rilievi fotografici e, con l'ausilio di una piattaforma elevatrice il settore interessato è stato messo in sicurezza con il recupero degli ulteriori frammenti danneggiati e con un pronto intervento sulle superfici. La zona interessata fa parte del restauro moderno della copertura dell'attico dell'Arco. Come già anticipato, l'intervento tempestivo si inserisce in un cantiere di manutenzione straordinaria del fronte meridionale dell'Arco già in essere e la cui prosecuzione con il completamento dei ponteggi prosegue già da ieri 5 settembre. "Siamo intervenuti tempestivamente raccogliendo i frammenti che ora sono in deposito e in corso di analisi. In occasione dell'intervento già programmato di manutenzione della facciata meridionale i frammenti distaccati saranno riposizionati", ha dichiarato il Capo dipartimento Russo al termine del sopralluogo.