Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
26 set 2025
Maltempo in Lombardia, Fontana chiede lo stato di emergenza

La Lombardia chiede lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha flagellato la regione dal 10 settembre e sono "tuttora in corso". Il governatore Attilio Fontana ha inviato oggi la richiesta alla premier Giorgia Meloni facendo riferimento ai "fenomeni intensi" che dal 9 all'11 hanno colpito la zona fra Como e Lecco e quelli del 22 settembre, quando ci sono stati gravi allagamenti a Milano e problemi fra Como, Monza, Varese, ma anche Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia.

© Riproduzione riservata

