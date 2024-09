Maltempo, il sud del Marocco colpito da piogge torrenziali

Piogge torrenziali si sono abbattute da venerdì notte sulla regione del sud del Marocco. Ouarzazate, un tempo caravanserraglio ora crocevia del traffico turistico da e per il deserto del Sahara, è probabilmente la città più colpita. Numerose case sono crollate sotto una pioggia sferzante che da alcune ore non concede tregua. Anche Tingherir, centro minerario della valle del Todra, è allagato. Le strade per il deserto sono bloccate e le previsioni danno precipitazioni fino a 150 mm per tutto il weekend, fino a domenica, nella zona meridionale del paese che si estende fino a Zagora, nella valle del Draa. Tempesta di sabbia con cieli offuscati e visibilità ridotta a Marrakech, anche se le temperature restano alte, molto al di sopra della media.