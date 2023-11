Maltempo, commercialisti chiedono lo stop alle scadenze fiscali

Con una lettera inviata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al viceministro dell'Economia Maurizio Leo e al direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha chiesto la proroga delle scadenze fiscali nelle zone colpite dall'alluvione in Toscana, invocando che "siano assunti, al più presto, i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi scaduti nei giorni degli eventi calamitosi e di prossima scadenza". "La proroga - scrive il presidente della categoria, Elbano de Nuccio - dovrà riguardare non solo gli adempimenti e i versamenti dei contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa nei territori colpiti dai predetti gravi eventi meteorologici, ma anche quelli effettuati o a carico di professionisti ivi localizzati per conto di contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa in territori non colpiti dalla calamità naturale". E aggiunge: "Quanto accaduto nelle provincie di Prato, Firenze e Pistoia è l'ennesimo, grave evento calamitoso nel nostro Paese che colpisce cittadini e imprese, cui va la vicinanza e la solidarietà di tutti i commercialisti italiani. In queste ore, dai colleghi toscani ci giungono decine di messaggi e immagini che testimoniano la gravità della situazione in cui versano cittadini, studi professionali e aziende Come sempre, crediamo che in situazioni così drammatiche la sospensione delle scadenze fiscali sia un primo, concreto aiuto per le popolazioni colpite". Infine, de Nuccio annuncia anche che Communitas, la Onlus del Consiglio nazionale, ha avviato una sottoscrizione a favore dei colleghi vittime dell'evento calamitoso: i versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente intestato a "Associazione Communitas Onlus" - Banca Intesa San Paolo Spa - IBAN: IT73S 0306909606100000112746, specificando nella causale "Alluvione Toscana".