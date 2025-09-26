Venerdì 26 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mongolfiere MoscaUcraina RussiaFlotillaBanconote BceKate e Camilla
Acquista il giornale
Ultima oraMaltempo colpisce le Filippine, 400.000 evacuati
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Maltempo colpisce le Filippine, 400.000 evacuati

Maltempo colpisce le Filippine, 400.000 evacuati

Tempesta tropicale ha provocato anche tre morti

Tempesta tropicale ha provocato anche tre morti

Tempesta tropicale ha provocato anche tre morti

E' di tre morti e 400.000 evacuati il bilancio provvisorio di un'ondata di maltempo che ha colpito le Filippine. La tempesta tropicale si è abbattuta nella regione di Bicol, nel sud di Luzon. Funzionari della protezione civile hanno dichiarato che tre persone sono morte a causa del crollo di muri e dello sradicamento di alberi causato dalla violenta tempesta tropicale Bualoi, che si sta spostando da ovest a nordovest a velocità di 110 chilometri orari. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MaltempoProtezione Civile