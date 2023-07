Maltempo: ancora violenti temporali a Milano e in Brianza

Un altro violento temporale si è abbattuto questa sera sulla Brianza, con lampi, fulmini e grandine dai chicchi grandi come palline da tennis. Particolarmente intensa la perturbazione a Mariano Comense (Como), a Sovico, Cesano Maderno e Seveso (Monza), così come a Seregno (Monza), dove si sono registrate interruzioni di corrente in diverse zone della città per una decina di minuti. E proprio a Seregno sono in difficoltà i residenti di una palazzina la cui facciata è stata in parte sventrata dal maltempo. Nel centro commerciale di Arese (Milano) la grandine ha forato il soffitto e l'acqua sta penetrando all'interno. La centralina dei Vigili del Fuoco ha ripreso a suonare, e per questa notte è previsto un altro temporale. A Milano sono salite a 300 le chiamate ai vigili del fuoco, tutte le squadre sono al lavoro per allagamenti e alberi caduti. Illesa una persona centrata in auto da una pianta.