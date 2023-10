Maltempo: allerta arancione Liguria, Toscana, E-R e Friuli

Il dipartimento della Protezione civile d'intesa ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede dalla tarda serata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Lazio, Campania, in estensione dal primo mattino di domani, venerdì 27 ottobre, ai settori appenninici di Abruzzo e Molise e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. L'avviso, inoltre, prevede sempre dalla serata di oggi, venti da forti a burrasca, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente sud-occidentale o meridionale, su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, in estensione dalla mattina di domani, venerdì 27 ottobre, a Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia occidentale e meridionale. Sulla base dei fenomeni previsti è stata quindi valutata per la giornata di domani l'allerta arancione su settori di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Valutata, inoltre, allerta gialla su Lazio, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia e su settori di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.