Maja Hoffmann designata presidente del Locarno Film Festival

Maja Hoffmann sarà la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del Locarno Film Festival. Il Consiglio di amministrazione ha discusso oggi la proposta di successione di Marco Solari alla presidenza del Festival, e in conformità con quanto stabilito nei mesi scorsi, la commissione coordinata da Mario Timbal e composta da Edna Epelbaum e Francesco Lurati, ha individuato una selezione di possibili candidature e proposto il nome della fondatrice della Fondazone LUMA, approvato poi all'unanimità dallo stesso CdA del Festival. Il presidente uscente, Marco Solari, la accompagnerà durante la fase di transizione che inizierà dopo la 76esima edizione della manifestazione. Maja Hoffmann ha tenuto a sottolineare: "Ringrazio la commissione cerca e il Consiglio di amministrazione per la loro fiducia. Dopo numerosi anni passati a esplorare e realizzare molteplici progetti, sia in Svizzera che all'estero, sono felice di mettere la mia esperienza e le mie conoscenze al servizio del futuro di questo prestigioso Festival, e contribuire così allo sviluppo della cultura in Svizzera. Da sempre Locarno ha mostrato un'identità forte, fondamentale per rafforzare il posizionamento del Festival a livello internazionale". Il prossimo 20 settembre verranno sottoposti all'Assemblea straordinaria anche i nuovi statuti che prevedono una riduzione del numero di membri del Consiglio di amministrazione che passeranno da 27 a 7 membri, così come la costituzione di due Advisory Board, il Policy Advisory Board e l'Industry Advisory Board che, grazie alle loro competenze specifiche, supporteranno il Consiglio di Amministrazione nelle sue scelte strategiche. Il Consiglio di amministrazione desidera ringraziare sin d'ora Marco Solari per il fondamentale contributo dato alla manifestazione in oltre vent'anni di presidenza, e per il modo in cui ha saputo guidare il lavoro della direzione, garantendo lo sviluppo del Festival nel nuovo millennio e consolidandone la posizione a livello mondiale. La 76esima edizione del Locarno Film Festival, sotto la presidenza di Marco Solari, si svolgerà dal 2 al 12 agosto 2023.