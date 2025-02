Mahmoud Abbas respinge il piano di Trump per Gaza e il trasferimento forzato

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) respinge "fermamente" il piano di Donald Trump di occupare la Striscia di Gaza e le sue ripetute richieste di trasferimento forzato dei palestinesi che vi abitano.

"Il presidente Mahmoud Abbas e la leadership palestinese respingono fermamente gli appelli a impadronirsi della Striscia di Gaza e a trasferire i palestinesi dalla loro patria", si legge in un comunicato ufficiale.

"In risposta agli appelli americani per lo spostamento" dei palestinesi da Gaza, 'non permetteremo che i diritti del nostro popolo vengano calpestati', ha dichiarato Abbas.