Magnitudo 4.2 a Campi Flegrei, Sciame Sismico in Atto

Uno sciame sismico è in corso nella zona dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. La scossa più intensa è stata di magnitudo 4.2, registrata alle ore 3.35 e avvertita chiaramente in alcuni quartieri della città partenopea. L'ipocentro è stato individuato a circa 3 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.