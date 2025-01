Magistratura democratica: protesta visibile contro la separazione delle carriere

Mettere da parte forme di protesta "deboli e tiepide" e agire invece con "gesti visibili e determinati, in difesa della Costituzione" contro la separazione delle carriere. Con questo spirito i candidati e le candidate di Magistratura democratica alle prossime elezioni dell'Anm chiedono che, in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, "i magistrati, con toga indosso e copia della Costituzione alla mano, abbandonino l'aula, in forma composta, nel momento in cui il rappresentante del ministro prenderà la parola". Si tratta, dicono, di una "reazione davvero all'altezza delle aggressioni che, contro la Costituzione e i diritti dei cittadini, si vogliono portare con la riforma".