Magi, raccolta firme digitali per referendum in Gazzetta a breve

"Tra poche ore, così mi dicono da Palazzo Chigi a meno di una smentita, andrà in gazzetta il Dpcm già firmato nella giornata di ieri o dell'altro ieri che ufficialmente dà avvio alla piattaforma gratuita per la raccolta digitale delle firme sui referendum. Non abbiamo visto l'interfaccia digitale e il suo funzionamento e auspichiamo che sia facilmente accessibile e ben funzionante. Ma questa è una nostra conquista a cui abbiamo lavorato, con l'Associazione Coscioni, con Mario Staderini, Marco Gentili e tanti esterni al Parlamento". Lo ha annunciato il segretario di Più Europa Riccardo Magi, intervenendo all'assemblea in corso a Roma