Maggioranza, sostenere Trump, condizioni per Stato Palestina

Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
2 ott 2025
2 ott 2025
La risoluzione con dieci impegni

La risoluzione di maggioranza su Gaza, a quanto si apprende, impegna il governo a "sostenere con determinazione, insieme ai partner europei, arabi e internazionali, il Piano di pace dell'amministrazione Trump volto a conseguire la de-escalation, un cessate il fuoco duraturo, la liberazione degli ostaggi, il pieno ripristino dell'accesso umanitario e soprattutto una prospettiva di pace e stabilità nell'intera regione". Secondo obiettivo, "attivarsi per riconoscere lo Stato palestinese a condizione che Hamas liberi tutti gli ostaggi e rinunci a ogni presenza politica e militare a Gaza e in Cisgiordania". Dieci gli impegni contenuti.

