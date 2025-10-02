Maggioranza, sostenere Trump, condizioni per Stato Palestina

La risoluzione di maggioranza su Gaza, a quanto si apprende, impegna il governo a "sostenere con determinazione, insieme ai partner europei, arabi e internazionali, il Piano di pace dell'amministrazione Trump volto a conseguire la de-escalation, un cessate il fuoco duraturo, la liberazione degli ostaggi, il pieno ripristino dell'accesso umanitario e soprattutto una prospettiva di pace e stabilità nell'intera regione". Secondo obiettivo, "attivarsi per riconoscere lo Stato palestinese a condizione che Hamas liberi tutti gli ostaggi e rinunci a ogni presenza politica e militare a Gaza e in Cisgiordania". Dieci gli impegni contenuti.