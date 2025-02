Maduro denuncia il sequestro di un aereo venezuelano da parte degli Stati Uniti

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha definito "un furto" il sequestro da parte degli Stati Uniti di un secondo aereo ufficiale del Paese sudamericano effettuato dalle autorità della Repubblica Dominicana per conto del segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Per il leader venezuelano Rubio è "un criminale travestito da politico".

In una nota il ministero degli Esteri di Caracas annuncia che "il Venezuela intraprenderà tutte le possibili azioni per denunciare questo furto e chiedere la restituzione immediate dell'aeromobile". "L'odio di Rubio contro il Venezuela - prosegue il comunicato - lo ha portato a comportarsi come un "delinquente internazionale". Il capo della diplomazia statunitense, si legge ancora nella nota, "passerà alla storia come un ladro e nemico dichiarato del nostro popolo".