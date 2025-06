Maduro contro Trump: "Basta bugie sul Venezuela, siamo persone per bene"

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha reagito alle restrizioni di viaggio negli Usa per i suoi compatrioti imposte dal presidente statunitense Donald Trump, invitandolo a non lasciarsi più "avvelenare dalle bugie sul Venezuela". "Presidente Donald Trump, dal Samán de Güere, dove si trovava il Libertador Simón Bolívar, dove si trovava il nostro Comandante Chávez 42 anni fa, le invio un messaggio: non lasciarti più avvelenare contro il Venezuela", ha detto Maduro da Turmero, dove ha accompagnato la cerimonia di insediamento della nuova governatrice dello stato di Aragua, Joana Sánchez, trasmessa dalla televisione pubblica, Vtv. "Siamo persone per bene, basta con le campagne di discredito, basta con le menzogne" ha aggiunto, parlando "in difesa della dignità, dell'onore e della decenza del coraggioso popolo del Venezuela e della migrazione venezuelana negli Stati Uniti". Caracas e Washington non hanno più relazioni diplomatiche dal 2019 anche se continuano canali di dialogo aperti, come dimostra la recente liberazione di statunitensi detenuti in Venezuela e l'organizzazione regolare dei voli di rimpatrio per i migranti venezuelani espulsi dagli Usa.