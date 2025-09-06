Maduro a Usa, differenze non giustificano un conflitto

Le differenze con gli Stati Uniti non giustificano un conflitto militare. E' quanto sostenuto dal presidente venezuelano Nicolas Maduro in seguito alle parole di Donald Trump che ha detto di voler abbattere i jet venezuelani in caso di minaccia nei confronti delle forze statunitensi. "Nessuna delle differenze che abbiamo o abbiamo avuto possono portare a un conflitto militare. Non c'è giustificazione", ha detto Maduro in un messaggio trasmesso sulle radio e le televisioni del Paese.