Madrid, 'negheremo lo scalo alle navi con le armi per Israele'

Il governo spagnolo negherà lo scalo nei porti del proprio Paese a "qualsiasi nave con armamento a bordo che abbia come destinazione finale Israele". Questa politica, che il ministro degli Esteri José Manuel Albares ha reso pubblica in dichiarazioni ai media, è già stata adottata nel caso della 'Marianne Danica', cargo battente bandiera danese che aveva richiesto autorizzazione per sostare a Cartagena il prossimo 21 maggio. Secondo El País, questa nave trasporta diverse tonnellate di esplosivo, un carico che avrebbe come origine l'India e come destinazione Israele.