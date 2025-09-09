Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Madrid, divieto di entrata a 2 ministri ultradestra Israele
9 set 2025
Madrid, divieto di entrata a 2 ministri ultradestra Israele

Per Ben-Gvir e Smotrich

Per Ben-Gvir e Smotrich

Per Ben-Gvir e Smotrich

"Oggi il Consiglio ministri ha approvato accordo di misure contro il genocidio a Gaza e di sostegno alla popolazione palestinese. La situazione a Gaza peggiora ogni giorni di più e un Paese come la Spagna non può restare impassibile davanti a tante morti innocenti". Con queste parole, il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares, ha confermato al termine dell'odierno Consiglio dei ministri, il via libera alle nove misure annunciate ieri dal premier Pedro Sanchez. Queste includono "il divieto di ingresso in Spagna" per ministri israeliani per la sicurezza e le finanze Itamar Ben-Gvir e Bazalel Smotrich.

