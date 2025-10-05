Domenica 5 Ottobre 2025

Madrid, 21 spagnoli della Flotilla in arrivo oggi in Spagna

Ministro Esteri Albares, 'raggiunto accordo con Israele'

Un primo gruppo di 21 spagnoli, tra i 49 a bordo della flottiglia umanitaria per Gaza intercettata questa settimana da Israele, dovrebbe rientrare in Spagna oggi. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares.

"Abbiamo raggiunto un accordo con Israele affinché, se nulla ostacola i nostri piani, un primo gruppo di 21 cittadini spagnoli possa lasciare Tel Aviv oggi e arrivare in Spagna", ha dichiarato Albares in un'intervista telefonica alla televisione pubblica spagnola. (ANSA-AFP).

