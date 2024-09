Madonna alla sfilata di Dolce e Gabbana

Pubblico in delirio alla sfilata di Dolce e Gabbana per Madonna, ospite dello show dedicato alla collezione donna per la prossima primavera estate, dove è entrata con un velo di pizzo nero a ricoprirla completamente, volto incluso. È la prima volta che Madonna è ospite di una sfilata milanese del duo, cui è legata da una lunga amicizia iniziata nel 1991. Anche la scorsa estate la popstar ha festeggiato il suo 66esimo compleanno a Portofino ospite dei due stilisti, di cui è stata anche il volto nelle celebri campagne firmate da Steven Meisel.