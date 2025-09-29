Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Madagascar, il presidente scioglie il governo
29 set 2025
29 set 2025
Madagascar, il presidente scioglie il governo

Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha dichiarato di aver dimesso il suo governo a seguito delle violente proteste contro le ripetute interruzioni di acqua ed elettricità in tutto il paese dell'Oceano Indiano. "Ho deciso di revocare le funzioni di Primo Ministro e di governo. In attesa della formazione del nuovo governo, coloro che sono in carica svolgeranno il ruolo di ministri ad interim", ha dichiarato in un discorso televisivo alla nazione. Per l'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Volker Türk, sono almeno 22 i morti nelle proteste.

