Macron,un'operazione di terra massiccia sarebbe un errore

Una "massiccia" operazione terrestre di Israele nella Striscia di Gaza sarebbe "un errore": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, esprimendosi dal Cairo, in Egitto, ultima tappa della sua maratona diplomatica in Medio Oriente. Per il leader francese, un tale scenario "metterebbe in pericolo la vita delle popolazioni civili", senza per giunta "proteggere nel tempo Israele".