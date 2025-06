Macron, 'situazione ancora mutevole e instabile'

"La situazione resta ancora mutevole e instabile": queste le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della sua visita di due giorni in Norvegia, rispondendo a una domanda sugli ultimi avvenimenti in Medio Oriente. "Gli ultimi minuti - ha detto Macron dalla Norvegia - mostrano che la situazione è ancora molto fragile, e ne va della stabilità di tutta la regione". "Il nostro obiettivo - ha continuato - è che l'Iran non ottenga l'arma nucleare".