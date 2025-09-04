Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Macron, 'se Russia rifiuta negoziato, sanzioni e risposte'
4 set 2025
Macron, 'se Russia rifiuta negoziato, sanzioni e risposte'

'E' quanto espresso anche da Donald Trump nella nostra chiamata'

'E' quanto espresso anche da Donald Trump nella nostra chiamata'

'E' quanto espresso anche da Donald Trump nella nostra chiamata'

"Se la Russia continua a rifiutare i negoziati di pace concreti - e questa è l'unica conclusione che si può trarre dalle sue scelte - noi adotteremo ulteriori sanzioni insieme con gli Stati Uniti e daremo risposte chiare a questo rifiuto di progredire": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della riunione dei Volenterosi all'Eliseo. "Questo è anche quanto espresso poco fa dal presidente Donald Trump durante la nostra chiamata", ha aggiunto.

