Ultima oraMacron, 'prepariamo incontro con Usa, Mosca, Kiev ed Europa'
17 ago 2025
Macron, 'prepariamo incontro con Usa, Mosca, Kiev ed Europa'

Il francese ai Volenterosi, 'capire quali garanzie vogliamo'

L'obiettivo dell'incontro oggi della Coalizione dei Volenterosi è "chiarire completamente le garanzie di sicurezza che vogliamo" per l'Ucraina, preparare la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di domani a Washington e "come organizzare il prossimo incontro con il presidente Putin, l'Ucraina, gli Stati Uniti e l'Europa". E' quanto dichiara il presidente francese Emmanuel Macron in alcuni frammenti audio del discorso introduttivo all'incontro in videoconferenza, a cui si è collegato dalla residenza estiva al forte di Brégançon. Nel video si vedono collegati la premier Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e da Bruxelles Zelensky assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

