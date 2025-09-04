Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
4 set 2025
4 set 2025
Macron, 'precondizioni Mosca immorali,illegali,impossibili

"Il problema è Mosca e questa sua guerra di aggressione": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della riunione dei Volenterosi a Parigi, al fianco di Volodymyr Zelensky. "Esigendo come precondizione a qualsiasi discussione di pace il ritiro dell'esercito ucraino da un territorio più o meno equivalente a quello che è costato circa 250.000 morti e un milione di soldati fuori combattimento alla Russia, Mosca formula un'idea immorale, illegale ed impossibile".

