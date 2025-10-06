Lunedì 6 Ottobre 2025

6 ott 2025
Macron, 'mi assumerò mie responsabilità se Lecornu fallisce'

Lo riferiscono fonti dell'Eliseo

Emmanuel Macron si è detto pronto oggi ad ''assumersi le proprie responsabilità'' nel caso di un nuovo fallimento del premier dimissionario, Sébastien Lecornu, a cui il presidente ha dato 48 ore di tempo per tentare dei negoziati dell'ultima ora con le parti politiche, in vista della formazione di un nuovo governo: è quanto riferiscono fonti vicine all'Eliseo. Con questo messaggio, il presidente sembra far planare la minaccia di un nuovo scioglimento dell'Assemblea Nazionale dopo quello che portò alle elezioni legislative anticipate nell'estate 2024.

