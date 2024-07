Macron martedì potrebbe accettare le dimissioni del governo

Emmanuel Macron sarebbe pronto ad accettare le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal e del governo ancora in carica martedì prossimo dopo un ultimo Consiglio dei ministri, secondo quanto appreso da radio France Info. Lo avrebbe lasciato capire lo stesso capo dello Stato oggi durante la riunione all'Eliseo nel corso della quale ha strigliato i suoi per il comportamento tenuto questa settimana. Attal aveva presentato le dimissioni lunedì scorso ma Macron le aveva respinte, chiedendogli di rimanere "per il momento allo scopo di assicurare la stabilità del Paese".