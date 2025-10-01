Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
Macron, 'l'Ue agisca subito con riforme di Letta e Draghi'

"Viviamo in un mondo di incertezze, ma noi stessi abbiamo imposto troppi dazi alle nostre economie. Sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare, è ben stabilito nei rapporti di Letta e Draghi. Quindi ora il punto è come realizzarli: questo è il programma su cui lavoriamo con i leader" dei Ventisette "e con la Commissione". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Copenaghen al summit sulla Competitività, evidenziando che servono risultati nell'arco di "giorni e settimane". "Insisto su questo perché per me la fine di quest'anno è assolutamente cruciale per realizzare questo programma", ha evidenziato.

© Riproduzione riservata