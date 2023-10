Macron, 'le operazioni di Israele a Gaza siano mirate'

"È cruciale che Israele agisca in modo mirato contro i terroristi". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice Ue, sottolineando che "il miglior modo di agire non è un'operazione massiccia che mette in pericolo i civili". "Una tregua umanitaria" a Gaza "è cruciale per proteggere i più fragili e per finalizzare i negoziati sugli ostaggi" ha sottolineato.