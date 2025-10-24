Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione
Macron, 'invieremo a Kiev altri missili e caccia Mirage'
24 ott 2025
24 ott 2025
Macron, 'invieremo a Kiev altri missili e caccia Mirage'

La Francia consegnerà nei prossimi giorni ulteriori missili antiaerei Aster all'Ucraina, come anche aerei da caccia Mirage: è quanto riferito da Emmanuel Macron, al tavolo dei Volenterosi in corso a Londra.

"Consegneremo nei prossimi giorni dei missili Aster aggiuntivi, nuovi programmi di formazione e nuovi Mirage", ha dichiarato il presidente videocollegato da Parigi, senza fornire ulteriori dettagli. Finora, la Francia ha inviato a Kiev tre Mirage 2000 sui sei promessi all'Ucraina, in particolare, per le necessità di formazione dei piloti ucraini. Uno degli apparecchi è stato abbattuto a luglio.

