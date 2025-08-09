Venerdì 8 Agosto 2025

Toghe e politica, alta tensione

Bruno Vespa
Toghe e politica, alta tensione
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio VesuvioTraffico oggiTrump PutinIndia Trump
Acquista il giornale
Ultima oraMacron, 'il futuro dell'Ucraina si decide con Kiev e Ue'
9 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Macron, 'il futuro dell'Ucraina si decide con Kiev e Ue'

Macron, 'il futuro dell'Ucraina si decide con Kiev e Ue'

Telefonata con Zelensky, Merz, Starmer: 'Avanti con Volenterosi'

Telefonata con Zelensky, Merz, Starmer: 'Avanti con Volenterosi'

Telefonata con Zelensky, Merz, Starmer: 'Avanti con Volenterosi'

"Il futuro dell'Ucraina non può essere deciso senza gli ucraini che da oltre tre anni lottano per la propria libertà e sicurezza. Anche gli europei saranno necessariamente parte della soluzione, perché da essa dipende la loro sicurezza". Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron, dopo un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. "Restiamo impegnati a sostenere l'Ucraina, lavorando in uno spirito di unità e proseguendo il lavoro svolto all'interno della coalizione dei Volenterosi", aggiunge.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UcrainaEmmanuel Macron