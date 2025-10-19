Domenica 19 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Macron, 'il furto al Louvre è un attacco alla nostra Storia'

"Il furto commesso al Louvre è un attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia": lo scrive in un post il presidente francese Emmanuel Macron commentando il furto al Louvre. "Ritroveremo le opere e gli autori saranno portati davanti alla giustizia" e "tutto viene fatto, ovunque, per riuscirci, sotto la guida della procura di Parigi. Il progetto Louvre Nouvelle Renaissance - aggiunge il presidente con riferimento al suo piano di ristrutturazione del museo - prevede un rafforzamento della sicurezza. Sarà garante della preservazione e della protezione di quello che costituisce la nostra memoria e la nostra cultura".

Tag dell'articolo

FurtoGiustizia