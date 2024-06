Macron, 'dispiace manchi la parola aborto, sensibilità diverse'

"Mi dispiace" che non ci sia la parola aborto nel testo finale del G7. "Conoscete la posizione della Francia che ha inserito il diritto all'aborto nella Costituzione. Non è la stessa sensibilità che c'è nel vostro Paese. La Francia condivide una visione di uguaglianza tra uomo e donna, non è una visione condivisa da tutto lo spettro politico. Mi dispiace ma lo rispetto perché è stata la scelta sovrana del vostro popolo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron rispondendo a una domanda dell'ANSA a margine del G7 in Puglia.