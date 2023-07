Macron denuncia "ingerenze e nuovi imperialismi" in Oceania

Il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato "ingerenze" e "nuovi imperialismi" in Oceania, durante un viaggio nell'arcipelago di Vanuatu tappa del suo tour nel Pacifico volto a "rimpegnare" la Francia in questa regione. Lo rendo noto l'Eliseo. "Le ingerenze si moltiplicano. Ci sono particolarmente in Oceania nuovi imperialismi che stanno emergendo e una logica di potere che minaccia la sovranità", ha detto Macron durante la prima visita di un presidente francese in un paese indipendente nel Pacifico. "La nostra strategia indo-pacifica è innanzitutto quella di difendere attraverso i suoi partenariati l'indipendenza e la sovranità di tutti gli stati della regione che sono pronti a lavorare con noi", ha aggiunto Macron. Di fronte alla crescente influenza della Cina in questi paesi "quella che proponiamo è un'alternativa" e un "rafforzamento" dell'impegno francese in particolare in termini di aiuti allo sviluppo e per far fronte a calamità naturali, afferma un funzionario dell'amministrazione di Parigi.